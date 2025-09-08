Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
8 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
21.45 Kosova - İsveç
21.45 İsviçre - Slovenya
21.45 Beyaz Rusya - İskoçya
21.45 Yunanistan - Danimarka
21.45 İsrail - İtalya
21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21.45 Hırvatistan - Karadağ
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri
16.00 Zambiya - Fas
16.00 Mozambik - Botsvana
16.00 Ekvator Ginesi - Tunus
19.00 Gine - Cezayir
19.00 Uganda - Somali
19.00 Malavi - Liberya
19.00 Madagaskar - Çad
19.00 Gine Bissau - Cibuti
22.00 Libya - Esvatini
22.00 Gana - Mali
