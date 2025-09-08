Bugünkü maçlar 8 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

21.45 Kosova - İsveç

21.45 İsviçre - Slovenya

21.45 Beyaz Rusya - İskoçya

21.45 Yunanistan - Danimarka

21.45 İsrail - İtalya

21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları

21.45 Hırvatistan - Karadağ

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri

16.00 Zambiya - Fas

16.00 Mozambik - Botsvana

16.00 Ekvator Ginesi - Tunus

19.00 Gine - Cezayir

19.00 Uganda - Somali

19.00 Malavi - Liberya

19.00 Madagaskar - Çad

19.00 Gine Bissau - Cibuti

22.00 Libya - Esvatini

22.00 Gana - Mali

