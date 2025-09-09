Bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

19.00 Azerbaycan-Ukrayna

21.45 Fransa-İzlanda

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Macaristan-Portekiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

21.45 Bosna-Hersek-Avusturya

21.45 Güney Kıbrıs-Romanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

21.45 Norveç-Moldova

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu

21.45 Sırbistan-İngiltere

21.45 Arnavutluk-Letonya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

16.00 Sierra Leone-Etiyopya

19.00 Burkina Faso-Mısır

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal

19.00 Togo-Sudan

22.00 Moritanya-Güney Sudan

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

16.00 Zimbabve-Ruanda

19.00 Güney Afrika-Nijerya

22.00 Benin-Lesotho

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun

22.00 Angola-Mauritius

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

16.00 Tanzanya-Nijer

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

16.00 Kenya-Seyşeller

22.00 Gabon-Fildişi Sahili

22.00 Gambiya-Burundi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

16.00 Namibya-Sao Tome Ve Principe

