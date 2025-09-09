Bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
19.00 Azerbaycan-Ukrayna
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Macaristan-Portekiz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21.45 Bosna-Hersek-Avusturya
21.45 Güney Kıbrıs-Romanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 Norveç-Moldova
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
21.45 Sırbistan-İngiltere
21.45 Arnavutluk-Letonya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
16.00 Sierra Leone-Etiyopya
19.00 Burkina Faso-Mısır
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal
19.00 Togo-Sudan
22.00 Moritanya-Güney Sudan
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
16.00 Zimbabve-Ruanda
19.00 Güney Afrika-Nijerya
22.00 Benin-Lesotho
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun
22.00 Angola-Mauritius
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
16.00 Tanzanya-Nijer
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu
16.00 Kenya-Seyşeller
22.00 Gabon-Fildişi Sahili
22.00 Gambiya-Burundi
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
16.00 Namibya-Sao Tome Ve Principe
