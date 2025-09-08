CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yunanistan 0-3 Danimarka | MAÇ SONUCU - ÖZET



FIFA 2028 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Yunanistan ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Danimarka 3-0 kazanarak gruptaki liderliğini pekiştirdi. Yunanistan ise sahadan mağlubiyetle ayrılarak üçüncü sıraya geriledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 00:06


Karşılaşmada Danimarka'nın gollerini 32. dakikada Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.

Bu sonucun ardından Danimarka 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. Yunanistan ise aynı süreçte 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yunanistan'da Türkiye'de forma giymiş oyuncular da sahadaydı. Eski Trabzonsporlular Bakasetas ve Siopis'in yanı sıra, eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas da süre aldı.

