Yunanistan 0-3 Danimarka | MAÇ SONUCU - ÖZET

Karşılaşmada Danimarka'nın gollerini 32. dakikada Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.
Bu sonucun ardından Danimarka 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. Yunanistan ise aynı süreçte 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Yunanistan'da Türkiye'de forma giymiş oyuncular da sahadaydı. Eski Trabzonsporlular Bakasetas ve Siopis'in yanı sıra, eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas da süre aldı.