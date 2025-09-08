Yunanistan 0-3 Danimarka | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karşılaşmada Danimarka'nın gollerini 32. dakikada Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.

Bu sonucun ardından Danimarka 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. Yunanistan ise aynı süreçte 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yunanistan'da Türkiye'de forma giymiş oyuncular da sahadaydı. Eski Trabzonsporlular Bakasetas ve Siopis'in yanı sıra, eski Fenerbahçeli Dimitris Pelkas da süre aldı.