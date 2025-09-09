CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Azerbaycan-Ukrayna maçı canlı izle | Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Azerbaycan-Ukrayna maçı canlı izle | Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Azerbaycan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Fransa ve İzlanda'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, ikinci maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Azerbaycan-Ukrayna maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:30
Azerbaycan-Ukrayna maçı canlı izle | Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Azerbaycan-Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Fransa ve İzlanda'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Azerbaycan ile Ukrayna, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Azerbaycan-Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZERBAYCAN-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Azerbaycan-Ukrayna maçı 9 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

AZERBAYCAN-UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Tofig Bahramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak Azerbaycan-Ukrayna maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

