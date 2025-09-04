2. Tur kurası 8 Eylül’de A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi yapılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre; kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi yapılacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre; kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. 2. Tur kura çekimine 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den de 18 takım katılacak.