Ziraat Türkiye Kupası
Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hareketliliği sürerken Benfica'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde gündem olurken Benfica taraftarları tarafından tepki topladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 09:31
Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Portekiz Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Tondela'yı ağırlayan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. 3-0'lık Benfica galibiyeti ile sonuçlanan maça dakika 67'de dahil olan milli futbolcu, mücadelede son düdüğün çalmasının ardından sinirli tavırları ile gündem oldu.

Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği görülen Kerem, ardından taraftarı selamlamak için orta sahada toplanan gruba katıldı. O esnada yerde sabit şekilde duran futbol topuna şiddetli bir vuruş gerçekleştirdi.

Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

O anlar sosyal medyada gündem olurken Benfica, resmi sosyal medya hesabından 'Aktürkoğlu çok sinirli' notu ile bir video paylaştı. Videoda Kerem'in gülümsediği görülürken taraftarlar, videonun maçtan önce çekilmiş olmasından dolayı Portekiz ekibinin paylaşımına tepki gösterdi.

Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Paylaşımın manipülatif olması nedeniyle küçümsendiğini hisseden taraftarlar, yaptıkları yorumlarda yaşananların dünyanın sonu olmadığını ve olayın şeffaflık ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

İŞTE O PAYLAŞIM

SON DAKİKA
1
