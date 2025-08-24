Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

Portekiz Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Tondela'yı ağırlayan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. 3-0'lık Benfica galibiyeti ile sonuçlanan maça dakika 67'de dahil olan milli futbolcu, mücadelede son düdüğün çalmasının ardından sinirli tavırları ile gündem oldu.

Takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği görülen Kerem, ardından taraftarı selamlamak için orta sahada toplanan gruba katıldı. O esnada yerde sabit şekilde duran futbol topuna şiddetli bir vuruş gerçekleştirdi.