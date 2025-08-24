Benfica'dan tepki çeken Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu hareketliliği sürerken Benfica'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde gündem olurken Benfica taraftarları tarafından tepki topladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Portekiz Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Tondela'yı ağırlayan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken bir olay yaşandı. 3-0'lık Benfica galibiyeti ile sonuçlanan maça dakika 67'de dahil olan milli futbolcu, mücadelede son düdüğün çalmasının ardından sinirli tavırları ile gündem oldu.
Takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği görülen Kerem, ardından taraftarı selamlamak için orta sahada toplanan gruba katıldı. O esnada yerde sabit şekilde duran futbol topuna şiddetli bir vuruş gerçekleştirdi.
O anlar sosyal medyada gündem olurken Benfica, resmi sosyal medya hesabından 'Aktürkoğlu çok sinirli' notu ile bir video paylaştı. Videoda Kerem'in gülümsediği görülürken taraftarlar, videonun maçtan önce çekilmiş olmasından dolayı Portekiz ekibinin paylaşımına tepki gösterdi.
