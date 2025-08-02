CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Feyenoord 4-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU - ÖZET

Feyenoord 4-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön ele turundaki rakibi Feyenoord, hazırlık maçında Wolfsburg'u 4-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 23:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord 4-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hollanda ekibi Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce oynadığı son hazırlık maçı, rakibi Wolfsburg'a karşı 4-0 öndeyken bir taraftarın rahatsızlanması sonrası 80. dakikada sona erdi.

Maçın golleri 27. ve 49. dakikada Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra'dan geldi.

Bu gollerin ardından Feyenoord, maçta 4-0 öndeyken 80. dakikada tribünde bir taraftarın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle karşılaşma, 90 dakika tamamlanmadan sona erdirildi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Bu dizi içinizi ısıtacak! Aile Saadeti ile pazartesiler artık daha güzel
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39