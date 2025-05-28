Bugünkü maçlar 28 Mayıs Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Mayıs Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Konferans Ligi - Final

22:00 Real Betis - Chelsea (TRT 1)

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