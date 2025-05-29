Bugünkü maçlar 29 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig Yükselme Play Off Final

20:00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor (TRT Spor)

Ligue 1 Play Out

21:30 Reims - Metz

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