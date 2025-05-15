K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. Lig play-off yükselme

K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçını takip etmek için tıklayın...

3. Lig play-off 3. turda heyecan başlıyor. K.Çekmece Sinopspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Bolluca Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

K.ÇEKMECE SİNOPSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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