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Haberler Futbol Al Riyadh-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Al Riyadh ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetiminde etkili performansını sürdürmeyi amaçlayan Al Shabab, zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Riyadh-Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 15:15
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Al Riyadh-Al Shabab maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh-Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Riyad temsilcisi, zorlu deplasmanda performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh-Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RIYADH-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al Shabab maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 19.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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