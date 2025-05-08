Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Parc des Princes'te oynanan tarihi maçta tribünlerde Galatasaray'ın 2024 yılı Ocak ayında rekor bonservis ile Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey de vardı.

Fransız oyuncu, maçın ardından stadyumdan ayrılmaya çalışırken hırsızlık şoku yaşadı.

Arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. 24 yaşındaki futbolcu aracına henüz binmişti ki bir taraftar, başında takılı biçimde duran şapkasını çalarak kayıplara karıştı.

Boey'in şaşkınlığı hırsızlık anını çeken bir kişinin kamerasına yansıdı.

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