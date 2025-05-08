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Haberler Futbol Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris'in Arsenal'ı ağırladığı yarı final rövanş mücadelesini izlemek üzere Paris'e giden Sacha Boey, maç çıkışında hırsızlık şoku yaşadı. İşte o anlar kameralara böyle yansıdı... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 22:43
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Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Parc des Princes'te oynanan tarihi maçta tribünlerde Galatasaray'ın 2024 yılı Ocak ayında rekor bonservis ile Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey de vardı.

Fransız oyuncu, maçın ardından stadyumdan ayrılmaya çalışırken hırsızlık şoku yaşadı.

Arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. 24 yaşındaki futbolcu aracına henüz binmişti ki bir taraftar, başında takılı biçimde duran şapkasını çalarak kayıplara karıştı.

Boey'in şaşkınlığı hırsızlık anını çeken bir kişinin kamerasına yansıdı.

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