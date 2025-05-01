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Haberler Futbol Hakan Çalhanoğlu'na flaş ceza!

Hakan Çalhanoğlu'na flaş ceza!

Inter forması giyen A Milli Futbol Takımı kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki soruşturma kapsamında 1 maçlık men ve 30 bin Euro para cezası aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 19:01
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Hakan Çalhanoğlu'na flaş ceza!

Inter forması giyen A Milli Futbol Takımı kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, hakkında yürütülen mafya bağlantılı tribün soruşturması kapsamında 1 maçlık men ve 30 bin Euro para cezası aldı.

İtalyan basınına göre Çalhanoğlu, savcılık ile anlaşarak 1 maçlık men cezasını kabul etti.

Verilen ceza doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Aynı soruşturma kapsamında Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de 1 maçlık men ve 15 bin Euro para cezası aldı.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ve Mılan kulüplerinin bazı taraftar gruplarının mafya ile bağlantılı olduğu iddiaları sebebiyle soruşturmaya alınmıştı.

Milli futbolcu, Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından mafya bağlantılı tribün liderlerinin desteğine teşekkür amaçlı görüşme gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Kamuoyuna yansıyan yemek yediği iddialarını reddeden Çalhanoğlu, bahsi geçen dönemde Inter'den de bu konuda uyarı aldığını açıklamıştı.

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