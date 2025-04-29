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Haberler Futbol Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Al Hilal Riyadh ile Al Ahli Jeddah kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 10:58
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Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi yarı final

Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final ilk maçında Al Hilal Riyadh ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL RIYADH - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal Riyadh - Al Ahli Jeddah maçı 29 Nisan Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarında canlı yayınlanacak.

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