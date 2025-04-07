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Haberler Futbol Real Valladolid yedek kulübesinde şok anlar! Luis Perez...

Real Valladolid yedek kulübesinde şok anlar! Luis Perez...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Valladolid ile Getafe karşı karşıya geldi. Sahadan Real Valladolid 4-0'lık skorla mağlup ayrılırken bu maçta yedek kulübesinde yaşananlar gündeme oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 16:46 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 17:23
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Real Valladolid yedek kulübesinde şok anlar! Luis Perez...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Valladolid ile Getafe karşı karşıya geldi. Sahadan Real Valladolid 4-0'lık skorla mağlup ayrılırken bu maçta yedek kulübesinde yaşananlar gündeme oturdu.

İspanyol ekibinde Luis Perez, Juanmi Latasa'ya yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Olayın büyümesini takım arkadaşları engelledi.

İŞTE O ANLAR:

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