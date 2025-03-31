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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 31 Mart Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:48 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 07:48
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Bugünkü maçlar 31 Mart Pazartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

31 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK (beIN Sport 1)

TFF 1. Lig

17:00 Esenler Erokspor-Ankaragücü (TRT Spor, beIN Sport 2)

20:00 Kocaelispor-Sakaryaspor (TRT Spor, beIN Sport 2)

İspanya - LaLiga

22:00 Celta Vigo-Las Palmas (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

19:30 Hellas Verona-Parma (S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Lazio Rome-Torino (S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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