Almanya 3-3 İtalya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar A ligi çeyrek final rövanşında Almanya, İtalya ile karşı karşıya geldi.
Almanya'nın ev sahibi olduğu karşılaşma 3-3'lük sonuçla bitti.
Almanya, 30. dakikada Joshua Kimmich'in penaltı golüyle öne geçti. 36. dakikada Jamal Musiala farkı ikiye çıkarırken, 45. dakikada Tim Kleindienst'in golü skoru 3-0'a getirdi.
İkinci yarıda İtalya geri dönüşe imza attı. 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean'in attığı goller farkı bire indirirken, 90+5. dakikada Giacomo Raspadori'nin penaltıdan kaydettiği golle karşılaşma 3-3'lük skorla tamamlandı.
Bu turda Almanya ilk maçtan aldığı 2-1'lik galibiyet nedeniyle yarı finale yükselen taraf oldu.
Panzerler, Portekiz ile Danimarka arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.