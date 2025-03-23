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Haberler Futbol Almanya 3-3 İtalya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya 3-3 İtalya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya ile İtalya kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-3'lük skorla sona ererken ev sahibi Almanya turnuvada yarı finale yükselen taraf oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 01:23
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Almanya 3-3 İtalya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar A ligi çeyrek final rövanşında Almanya, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın ev sahibi olduğu karşılaşma 3-3'lük sonuçla bitti.

Almanya, 30. dakikada Joshua Kimmich'in penaltı golüyle öne geçti. 36. dakikada Jamal Musiala farkı ikiye çıkarırken, 45. dakikada Tim Kleindienst'in golü skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda İtalya geri dönüşe imza attı. 49 ve 69. dakikalarda Moise Kean'in attığı goller farkı bire indirirken, 90+5. dakikada Giacomo Raspadori'nin penaltıdan kaydettiği golle karşılaşma 3-3'lük skorla tamamlandı.

Bu turda Almanya ilk maçtan aldığı 2-1'lik galibiyet nedeniyle yarı finale yükselen taraf oldu.

Panzerler, Portekiz ile Danimarka arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

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