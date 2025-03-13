TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Romanya'da iftar programına katıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi ve Romanya Temsilcisi Ali Karaca tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen iftarda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Azerbaycan'ın Bükreş Büyükelçisi Gudsi Osmanov, Romanya Parlamentosu Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Elisabeta Lipa, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) İcra Kurulu Üyesi Narcisa Lecuşanu, Romanya Ticaret Bakanı Danışmanı Sabahat Kaya, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mevlüt Aktan ve Mustafa Temel Bozbağ, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile futbolculuk kariyerlerinde Türkiye'de de forma giyen eski oyuncular Viorel Moldovan, Gheorghe Popescu ve Daniel Pancu yer aldı.

İki ülkenin spor camialarından önemli isimleri bir araya getiren iftar programı, davetliler arasında karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.