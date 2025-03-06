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Haberler Futbol Barry Ferguson'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

Barry Ferguson'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası, İskoç takımın teknik direktörü Barry Ferguson'a düzenlediği basın toplantısında oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın geleceği ve Türkiye'ye döneceği iddiaları ile ilgili soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 00:09
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Barry Ferguson'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup olduğu mücadelenin ardından İskoç ekibinin teknik direktörü Barry Ferguson, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "Futbolcunuz Rıdvan Yılmaz ile ilgili Türkiye'ye döneceği iddiaları var. Takımdaki geleceği ile ilgili ne söylersiniz?" sorusuna tecrübeli teknik adamın yanıtı şöyle oldu:

"Takıma geldiğinden bu yana sağ bek, sol bek, birçok farklı pozisyonda oynattık. Takımda bir geleceği olduğunu düşünmek istiyorum ama benim için önemli olan onu sezon sonuna kadar olabildiğince oynatmak."

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