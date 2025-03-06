Barry Ferguson'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Rangers'a 3-1'lik skorla mağlup olduğu mücadelenin ardından İskoç ekibinin teknik direktörü Barry Ferguson, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "Futbolcunuz Rıdvan Yılmaz ile ilgili Türkiye'ye döneceği iddiaları var. Takımdaki geleceği ile ilgili ne söylersiniz?" sorusuna tecrübeli teknik adamın yanıtı şöyle oldu:

"Takıma geldiğinden bu yana sağ bek, sol bek, birçok farklı pozisyonda oynattık. Takımda bir geleceği olduğunu düşünmek istiyorum ama benim için önemli olan onu sezon sonuna kadar olabildiğince oynatmak."