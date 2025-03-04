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Haberler Futbol Türk futbolunun önemli isimleri UEFA Pro Lisans eğitiminde

Türk futbolunun önemli isimleri UEFA Pro Lisans eğitiminde

Türk futbolunun tanınmış isimleri, İsviçre'de düzenlenen UEFA Pro Lisans eğitimine katıldı. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz ve Hakan Balta gibi Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş deneyimli isimler, teknik direktörlük kariyerlerinde önemli bir adım atarak bu prestijli eğitime başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 18:19
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Türk futbolunun önemli isimleri UEFA Pro Lisans eğitiminde

Türk futbolunun tanınmış isimleri, İsviçre'de düzenlenen UEFA Pro Lisans eğitimine katıldı. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Egemen Korkmaz ve Hakan Balta gibi Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş deneyimli isimler, teknik direktörlük kariyerlerinde önemli bir adım atarak bu prestijli eğitime başladı.

UEFA'nın en üst düzey antrenörlük lisansı olan Pro Lisans, teknik direktörlerin Avrupa'nın en üst seviyesindeki liglerde görev alabilmeleri için bir gereklilik olarak biliniyor. İsviçre'deki bu eğitim programında, futbolun taktik, strateji, yönetim ve liderlik konularında kapsamlı dersler veriliyor.

Eğitim programı kapsamında teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı çalışmalar ve saha içi organizasyonlar da yer alıyor. Katılımcılar, UEFA'nın belirlediği yüksek standartlarda teknik direktörlük bilgilerini geliştirme fırsatı buluyor.

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