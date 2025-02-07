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Haberler Futbol Al Ahli - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Ahli ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:10
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Al Ahli - Al Fateh maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli - Al Fateh maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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