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Haberler Futbol Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya gelecek. İki takımın da kazanmak istediği mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Real Sociedad, güçlü rakibini mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Osasuna ise bu sezonu bir kupa ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 15:52 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 16:00
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Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İSPANYA KRAL KUPASI

Real Sociedad - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Kazananın bir üst tura çıkacağı maçta iki takım da hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Real Sociedad, güçlü rakibi karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Çeyrek finale kalarak dikkatleri üzerine çeken Osasuna ise bu sezonu kupa ile kapatmanın yollarını arıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde oynanacak Real Sociedad - Osasuna maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Reale Arena'da oynanacak Real Sociedad - Osasuna maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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