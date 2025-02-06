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Haberler Futbol Carlos Cuesta KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Carlos Cuesta istatistikleri...

Carlos Cuesta KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Carlos Cuesta istatistikleri...

2024 yılında düzenlenen Copa America'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Carlos Cuesta gündem olmaya devam ediyor. Futbolseverler, Genç yaşı ve mücadeleci futbol anlayışı ile ön plana çıkan savunma oyuncusu hakkında arama motorlarına soru sormayı sürdürüyor. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Carlos Cuesta istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 16:00
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Carlos Cuesta KİMDİR? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? Carlos Cuesta istatistikleri...

2024 yılında düzenlenen Copa America'da Davinson Sanchez ile savunmada formada forma giyen Carlos Cuesta gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Genç yaşı ve mücadeleci futbol anlayışı ile kısa sürede önemli başarıla imza atan defans oyuncusu hakkında arama motorlarına soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, Carlos Cuesta kimdir? Kaç yaşında, nereli, pozisyonu ne, hangi takımlarda oynadı? İşte Carlos Cuesta istatistikleri hakkında merak edilenler...

CARLOS CUESTA KİMDİR?

Carlos Cuesta 9 Mart 1999 yılında Kolombiya'nın Medellin bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşında Genk'in savunma oyuncularından biri olan 25 yaşındaki futbolcu, burada 182 maça çıktı. Kariyerine Atletico Nacional'da başlayan Kolombiyalı defans oyuncusu, 2024 yılında Copa America'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CARLOS CUESTA POZİSYONU NE?

25 yaşında 255 maça çıkan Carlos Cuesta stoper mevkisinde oynamaktadır. Alternatif olarak ön libero ve sağ bek bölgelerinde de oynayan Cuesta, sağ ayaklı bir futbolcudur.

CARLOS CUESTA'NIN BOYU KAÇ?

Futbol dünyasında gündem olmayı başaran Carlos Cuesta'nın boyu 1.79 metredir. Savunma oyuncusu olarak mücadelesini sürdüren Kolombiyalı futbolcu, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

CARLOS CUESTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Atletico National'de futbol hayatına başlayan ve burada 73 maça çıkma başarısı österen Carlos Cuesta ardından Genk'e transfer oldu. Belçika takımıyla toplam 182 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında da şans buldu.

CARLOS CUESTA İSTATİSTİKLERİ

2016 yılından itibaren aktif olarak futbol kariyerini sürdüren Carlos Cuesta, Atletico National ve Genk formalarını giydi. Bu takımlarda toplam 255 maça çıkan Kolombiyalı savunma oyuncusu 4 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

CARLOS CUESTA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Kolombiya Milli Takım futbolcusu Carlos Cuesta'nın değeri 5 milyon euro.

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