Beşiktaş - Kırklarelispor ZTK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kırklarelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Kırklarelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Sivasspor deplasmanında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kupa maçına çıkacak olan Kara Kartal, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ni 28. sırada tamamlayan ve turnuvaya veda eden Beşiktaş, ligde de beklenmedik puan kayıpları yaşamasının ardından hedefini kupa olarak belirledi. Kritik karşılaşma öncesi eksik oyuncuların yer aldığı kadroda ilk 11'in nasıl olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performans ile grup aşamasına kalmayı başaran Kırklarelispor ise güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. İlk hafta maçında Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan deplasman takımı, 2. Lig Beyaz Grupta 10. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçı 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

TÜPRAŞ STADYUMU BAKIMDA

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Tüpraş Stadyumu'nda bakım ve onarım çalışmalarının olduğu açıklanırken, siyah-beyazlılar konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Beşiktaş-Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak.

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Kırklarelispor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ONUR, UDOKHAI, EMİRHAN, RASHICA, GEDSON, SALİH, MARIO, MUÇI, RAFA SILVA, SEMİH

KIRKLARELİSPOR: MIZHAT, OĞUZ, BURAK, DENİZHAN, HÜSEYİN, ERDEM, MUHAMMET, OKAN, SEMİH, TAŞKIN, CEMİL

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK KUPA SINAVI

Beşiktaş'ın yeni teknik direkötü olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk defa Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynanan Sivasspor deplasmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer alırken, deneyimli çalıştırıcının Kırklarelispor karşısından nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Beşiktaş ile 3 maça çıkan Solskjaer, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kırklarelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip, Paulista, Tayyip Talha ve Emrecan'ın yanı sıra tedavisi devam eden Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, Monaco'ya kiralanan Al Musrati ile sözleşmesi feshedilen Ndour da Ziraat Türkiye Kupası maçında yer almayacak. Uyluk problemi olan Ciro Immobile ve bel problemi olan Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşikltaş ile Kırklarelispor ikinci randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce hazırlık maçında kozlarını paylaşayan ekipler, 1 Ağustos 2012 tarihinde mücadele etmişti. Bu karşılaşmadan Beşiktaş 7-1 gibi farklı bir skorla üstün ayrılırken, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmada nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı heyecanla bekleniyor.

OLİMPİYAT STADYUMU'NDA 2 MAÇ 2 KUPA

Kırklarelispor ile oynamaya hazırlanan Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanan ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı. Bu stadyumda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başararan siyah-beyazlılar, Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. 11. kez kupaya ulaşmayı başaran Kara Kartal, Bu sezon başında ise Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşarak mücadeleden 5-0 üstün ayrılmayı başarmıştı.

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Şenol Bektaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek.