Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
31 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Eyüpspor - Sivasspor (beIN Sports 1)
20:00 Konyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)
1. Lig
20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Leganes - Rayo Vallecano
Serie A
Ligue 1
22:45 Montpellier - Lens
Bundesliga
22:30 Werder Bremen - Mainz 05
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:45 Al Fayha - Al Taawon
18:15 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud
20:00 Al Ettifaq - Al Shabab Riyadh
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