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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 31 Ocak Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Cuma futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 31 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 31 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

31 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

20:00 Konyaspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Çorum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Leganes - Rayo Vallecano

Serie A

22:45 Parma - Lecce

Ligue 1

22:45 Montpellier - Lens

Bundesliga

22:30 Werder Bremen - Mainz 05

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:45 Al Fayha - Al Taawon

18:15 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

20:00 Al Ettifaq - Al Shabab Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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