  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Son olarak geride kalan bu haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı. İşte o görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 20:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı sona erdi. Son olarak geride kalan bu haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı.

VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen'e yapılan müdahale sonrası penaltı kazandığı pozisyon da yer aldı.

İşte VAR odası ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar:

VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

Halil Umut Meler: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim. "

Halil Umut Meler: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. "

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Halil Umut Meler: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."

F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
F.Bahçe Talisca'yı açıkladı!
DİĞER
Selena Gomez’in Trump’a tepkisi sosyal medyayı salladı! Gözyaşlarına boğulduğu videoyu gelen tepkilerle sildi
Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi'nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS'den daha mı zor
Hagi'nin oğlu Aslan oluyor!
F.Bahçe'den olay transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Mert Hakan göndermesi! G.Saray'dan Mert Hakan göndermesi! 20:59
Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:18
F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! 19:31
Hagi'nin oğlu Aslan oluyor! Hagi'nin oğlu Aslan oluyor! 19:22
Süper Lig ekibi teknik direktörünü duyurdu Süper Lig ekibi teknik direktörünü duyurdu 19:05
Sakarya'da Mesut Bakkal için flaş karar! Sakarya'da Mesut Bakkal için flaş karar! 18:25
Daha Eski
F.Bahçe'den olay transfer hamlesi! F.Bahçe'den olay transfer hamlesi! 16:59
LaLiga ırkçılığa karşı yetki istedi LaLiga ırkçılığa karşı yetki istedi 16:52
Cengiz Ünder’in transferi iptal oldu! Cengiz Ünder’in transferi iptal oldu! 16:30
B.Dortmund Salih Özcan'ı geri çağırdı B.Dortmund Salih Özcan'ı geri çağırdı 16:03
İzzet Ali Erdal G.Antep'te! İzzet Ali Erdal G.Antep'te! 15:28
Beşiktaş'ta Twente mesaisi Beşiktaş'ta Twente mesaisi 14:26