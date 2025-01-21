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Haberler Futbol Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'in 28. haftasında Hull City ile Queens Park Rangers karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 15:10
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Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Queens Park Rangers maçını canlı takip etmek için tıkla

İngiltere Championship'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Hull City ile Queens Park Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Queens Park Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - QUEENS PARK RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Queens Park Rangers maçı 21 Ocak Salı günü TSİ saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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