MHK güven kaybetti

Süper Lig'de 17. Haftadaki karşılaşmalar öncesinde MHK kampa girdi. Hakemlerin performanslarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen 'MHK Maç Öncesi Kampı'nda önemli bir itiraf geldi. Burada açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: son dönemlerde güven yitirdiklerini söyledi. Yeniden bunu kazanmak istediklerini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: "Kamuoyunun güvenini, bize olan güveni yeniden kazanmak istiyoruz. Son zamanlarda biraz güven kaybettiğimizi düşünüyoruz. Bir taç atışını, bir faulü atlamanın bile çok büyük yankıları oluyor. Bunun nedeni güven kaybı. Kimseden beklentimiz yok, bizim daha doğru karar vermemiz, çalışmamız gerekiyor."

MAÇ ÖNCESİ KAMPI

MHK, Trendyol Süper Lig maçlarına hazırlık amacıyla geçtiğimiz hafta TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira ve antrenörler eşliğinde "MHK Maç Öncesi Kampı" düzenledi. Bu kampların bu hafta da devam edeceği duyuruldu. Kampta Pereira ve antrenörler eşliğinde fiziksel performansları artırmaya yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi.