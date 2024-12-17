Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Konyaspor - Karacabey Belediye Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı 17 Aralık Salı günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI CANLI İZLE

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