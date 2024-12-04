Konyaspor - Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Konyaspor - Kepezspor FAŞ ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Konyaspor ile Kepezspor FAŞ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kepezspor FAŞ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Kepezspor FAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kepezspor FAŞ maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Kepezspor FAŞ MAÇI CANLI İZLE

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