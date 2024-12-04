Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Erzurumspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR FK - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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