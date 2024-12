Fenerbahçe'li Edin Dzeko ve Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde buluştu!

Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı ortaklığı ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçında Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı hakim ve savcıları yeşil sahada buluştu.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik Pendik'te bulunan Ampute Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Kayserispor Kulübü Yöneticileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe Futbol A Takımı kaptanı Edin Dzeko, Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı, başsavcı vekilleri ile adliyede görevli hakim ve savcılarından oluşan karma takım, Süper Lig'de görev yapan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ile Mehmet Türkmen, engelli vatandaşlar, davetliler ve basın mensupları katıldı.

İlk olarak kürsüye çıkan Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin, "Organizasyonun bu sene 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Engellilerimizi toplumun içinde tutmamız gerekiyor. Devletimizin, hükümetimizin, belediyemizin birçok çalışmasını bununla alakalı gösterebiliriz. Pendik'te yaklaşık 13 bin engelli vatandaşımız var. İhtiyaçların giderilmesi için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bir merkez oluşturduk. Tüm engelli kardeşlerimizin oradan yararlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Oradaki arkadaşlarımız aileleriyle gelmek suretiyle terapi hizmetlerini alması, kurs hizmeti verilmesi, toplum içinde yaşama özelliklerini kazanmaları için gerekli hizmetleri vermeye çalışıyoruz" dedi.

'GEÇEN YIL AMPUTE FUTBOL TAKIMIMIZ 3'ÜNCÜ OLDU'

Her zaman engelli vatandaşlara destek vereceklerini belirten Ahmet Cin, "Engelsiz atölyelerde oyuncak üretmek amacıyla topluma kazandırmak için hizmetlerimiz oluyor. Pendik'te bulunan özellikle yatalak olan engelli vatandaşlarımızın haftada bir de olsa belediye hizmetlerinden faydalanarak oradaki ailelerin rahatlamasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi adı altında Ampute Futbol Takımımız ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız var. Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Geçen yıl Ampute Futbol Takımımız 3'üncü oldu. Sponsorlarımızla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Katılım gösteren tüm gönüllülere, spor camiasına ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ: ONLARIN BU ÖZEL GÜNLERİNDE KATILIMCI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Organizasyona katılım sağlayan herkese teşekkür eden TFF Başkan Vekilli Mecnun Otyakmaz, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Onların bu özel günlerinde katılımcı olmak çok önemli. Bu güzel organizasyon için belediye başkanımıza ve adliyemize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY SPOR KULÜBÜ OLARAK BU KONUYA BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konuyla özel olarak ilgilendiklerini belirten Dursun Özbek, "Özellikle engelli yurttaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın normal hayatın içinde de yer almaları çok önemli. Sosyal alanda her alanda olması gerekiyor. Bir spor adamı olarak da engelli vatandaşlarımızın sporun içinde olmaları çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konuya büyük önem atfediyoruz. Bu manada da zaten kulüp olarak çalışmalarımız herkesin bilgisi dahilinde. Galatasaray Spor Kulübü olarak geçtiğimiz sene paralimpik akademiyi kurmuştuk. Bu manada hem tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Hem de bu anlamda özellikle olimpiyatlara ve tüm spor aktivitelerine de sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Onun için burada emeği geçen herkese özellikle Anadolu Adliyesi Sayın Başsavcıma, Pendikspor Kulübü'ne büyük bir teşekkür gönderiyorum. Hepinizin burada olması bu organizasyonlara destek vermesi çok önemli" cümlelerini kullandı.

FETHİ PEKİN: BENDE ONLARI ÇOK İYİ ANLIYORUM

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise onları çok iyi anladığını belirterek, "Dünya Engelliler Günü, engellileri anlamak, onlarla ilgili farkındalık sahibi olmak ve onları birer eksik biri olarak değil bizden biri olarak görmek için önemli bir gün. Dünyada kutlanan bir gün. Ben de bir kazadan dolayı hafif de olsa engelli olduğum için bende onları çok iyi anlıyorum." İfadelerini kullandı.

MURAT AKSU: FENERBAHÇE KULÜBÜNDE DE PARALİMPİK BRANŞLARLA İLGİLİ GELİŞMELER BAŞLAYACAK

Galatasaray Spor Kulübüne ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e paralimpik sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Murat Aksu, "Aynı şeyi Fenerbahçe Kulübü ile de konuştuk. Fenerbahçe Kulübünde de paralimpik branşlarla ilgili gelişmeler başlayacak. Bizim ampute futbolunda başarımız çok iyi. Maalesef ampute futbol paralimpik bir branş değil. Paralimpik oyunlarında olan bir branş değil. Girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah onu da başarabilirsek futbolcularımız da paralimpik oyunlarında büyük başarılar elde edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Bu farkındalığı sadece bugün değil her gün de yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bedensel engelli olmakla olmamak arasında sadece anlar olan bir şey. Hepimizin başına bu kadar depremin ve kazaların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu farkındalığı sadece bir gün değil hayatımızın her alanında ve her anında hissettiğimiz en önemli anlardan biri" dedi ve sözlerini tamamladı.

Zafer Koç ile Ahmet Cin konuşmaların ardından katılımcılara hatıra formalarını takdim etti.

Ardından başlayan gösteri maçında Halil Umut Meler ile Mehmet Türkmen maçta hakem olarak görev aldı. Başlama vuruşunu Başsavcı Zafer Koç ile Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko ve Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek etkinlik başlamadan önce selamlaştı ve el sıkıştı. Dzeko ise Galatasaraylı bir minik taraftarın forma imzalama isteğini geri çevirmedi.