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Haberler Futbol Erling Haaland'a hapis şoku!

Erling Haaland'a hapis şoku!

Son dakika spor haberleri | Dünya futboluna attığı gollerle damga vuran Erling Haaland için flaş bir geişme yaşandı. Norveçli golcünün hapis cezasıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 10:23
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Erling Haaland'a hapis şoku!

Manchester City'de yıllık olarak yaklaşık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland'ın, İsviçre'de 65 Euro'luk trafik cezasını ödemediği için hapse girme ihtimali bulunduğu belirtildi.

sviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı.

Norveçli futbolcunun para cezasını 1 yıldır ödememesi nedeniyle hapse girme tehlikesinin bulunduğu iddia edildi.

Habere göre; Erling Haaland'ın İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Haaland'ın takımı Manchester City, aynı turnuvada yer alan İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelmeyecek. Yıldız futbolcunun bu sezonki fikstüre göre şu an için İsviçre'ye gitme ihtimali bulunmuyor.

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