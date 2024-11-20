Valencia'dan inanılmaz bir gol! Davinson Sanchez neye uğradığını şaşırdı

Kolombiya ile Ekvador 2026'da Güney Amerika elemelerinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 Ekvador kazandı.
Ekvador'a galibiyeti getiren golü Enner Valencia kaydetti.
Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in mücadeleye Kolombiya'da ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
Ekvador'da 34. dakikada Piero Hincapie kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Ekvador puanını 19'a yükseltirken Kolombiya 19 puanda kaldı.
ENNER VALENCIA'YI TUTAMADILAR!
Tecrübeli forvetin galibiyeti getiren golü herkesi hayran bıraktı.
Sırasıyla Kolombiya savunmasını ipe dizen oyuncunun golü sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE O GOL:
¡Golazo del goleador! ⚽️👏Enner Valencia se la jugó en soledad y definió con clase para darle el triunfo a @LaTri 🇪🇨#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/SyEsSj1XJH— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 20, 2024