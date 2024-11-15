  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Türkiye - İsviçre maçı ne zaman? | Türkiye - İsviçre U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İsviçre maçı ne zaman? | Türkiye - İsviçre U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 Milli Takımımız ile İsviçre U19, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Sabri Sarıoğlu'nun hocalığında hazırlık maçlarına devam eden millilerimiz, Antalya'da karşılaşacağı İsviçre ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye U19 - İsviçre U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - İsviçre maçı ne zaman? | Türkiye - İsviçre U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 - İsviçre U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Milli Takımımız, Antalya'da İsviçre ile hazırlık maçında karşılaşacak. Evinde oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın aday kadrosu belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye U19 - İsviçre U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U19 - İsviçre U19 hazırlık maçı 15 Kasım Cuma günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI CANLI İZLE

U19 Millî Takımımızın İsviçre maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kağan Arıcan (Onvo Antalyaspor), Yusuf Yılmaz (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Berkay Karaca (FC Schalke 04), Enes Ayberk Gündüz (Hertha BSC Berlin), Mustafa Emir Akyıldız (Belediye Kütahyaspor), Taha Emre İnce (Trabzonspor A.Ş.), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Kemal Çırpan (Karlsruher SC), Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor), Abdul Malik Yılmaz (1. FC Köln), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray A.Ş.), Emre Gökay (Net Global Sivasspor)

Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kayaarası (Fenerbahçe A.Ş.), Hüseyin Ertürk (SK Beveren)

Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye yıldız yağmuru!
DİĞER
SON DAKİKA: Montella için ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel maddeden yararlanacaklar
CHP'li İBB'den 5 yılda 6 milyarlık harcama! Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını konserlere saçtı
G.Saray'ın yeni golcüsü Suudi Arabistan'dan!
Avrupa devinden Yunus'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş 1 milyon euro’yu çok gördü Beşiktaş 1 milyon euro’yu çok gördü 01:26
Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar" Mourinho için şok iddia! "Oraya gitmek için ellerini bile kırar" 01:08
Orkun'dan Süper Lig devine sitem! "1 milyon doları çok gördüler" Orkun'dan Süper Lig devine sitem! "1 milyon doları çok gördüler" 01:08
A Milli Takım'a sakatlık şoku! A Milli Takım'a sakatlık şoku! 01:08
Icardi'ye şok! Wanda şikayetçi oldu Icardi'ye şok! Wanda şikayetçi oldu 01:08
G.Saray'dan Icardi için açıklama! G.Saray'dan Icardi için açıklama! 01:08
Daha Eski
Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! Al-Nassr'dan flaş Talisca açıklaması! 01:08
İsrailli taraftarlar yine olay çıkardı! İsrailli taraftarlar yine olay çıkardı! 01:08
A.Efes zorlansa da kazandı! A.Efes zorlansa da kazandı! 01:08
F.Bahçe'ye Oosterwolde piyangosu! F.Bahçe'ye Oosterwolde piyangosu! 01:07
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 01:07
G.Saray'a şampiyon sağ bek! G.Saray'a şampiyon sağ bek! 01:07