İrlanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile Finlandiya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İrlanda - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Finlandiya maçı 14 Kasım Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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