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Haberler Futbol 'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan israilli taraftar dayak yedi

'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan israilli taraftar dayak yedi

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesinde İsrailli taraftarlar, Filistin bayrağına saldırdı. Olaya tepki gösteren Hollanda'daki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartakladı sonra da nehre atarak 'Özgür Filistin' dedirtti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 12:38
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'Özgür Filistin' yazan pankartı indirmeye çalışan israilli taraftar dayak yedi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 399 gündür devam ediyor. Kadın, çocuk veya masum demeden Filistinlileri katleden İsrail, şimdi de Avrupa'da kriz çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokakları İsraillilerin, Filistin provokasyonuna sahne oldu.

İSRAİLLİ HOLİGANLAR FİLİSTİN BAYRAĞINA SALDIRDI

Olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlardan tepki gecikmedi. Ensonhaber'de yer alan bilgiye göre, Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarlar önce tekme tokat dövüldü.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜLER

Amsterdam sokaklarını karıştıran İsrailliler, dövüldükten sonra bu kez de kanala atıldı. Bölgedeki Müslümanlar, daha sonra kanala attıkları İsraillilere 'Özgür Filistin' dedirtti. Öte yandan olaylardan sonra İsrail Hükümeti acil durum çağrısıyla toplandı.

KANALA ATIP 'ÖZGÜR FİLİSTİN' DEDİRTTİLER

İsrail'in, vatandaşlarını Amsterdam'dan tahliye etmek için iki yolcu uçağı gönderdiği aktarıldı.

İsrail vatandaşları için bir acil durum hattı kuruldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı, vatandaşlarını "Amsterdam sokaklarında gezmemeleri ve otel odalarında kalmaları" konusunda uyardı.

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