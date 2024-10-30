Preston - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Preston - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Carabao Cup'ta nefesler tutuldu. Preston ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Preston - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PRESTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Preston - Arsenal maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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