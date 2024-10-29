Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Yeşil Yalova FK ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...