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Haberler Futbol

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'da başarılı performanslarıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. Kerem ve Orkun ile bu nedenle Manchester United yakından ilgilenirken transferde flaş bir gelişme yaşandı. İki futbolcu için o takım da devreye girdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 14:08
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TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Benfica'daki lejyonerlerimiz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye milli ara dönüşü sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Orkun Kökçü, 2023 yılının Temmuz ayında Feyenoord'dan Portekiz ekibine 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ise 2024'ün yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Benfica'nın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

A Milli Takımımızın Karadağ ve İzlanda galibiyetlerine katkılarının ardından Portekiz'e dönen ikili Premier Lig'den yeni bir talipleri olduğunu öğrendi.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Caught Offside'dan derlediği habere göre Manchester United'ın, özellikle teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği ikili için Tottenham Hotspur devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

İkiliyi önce Atletico Madrid maçında takip eden İngiliz devleri, "Türk büyücülerinin" attığı birer gole karşılık ülkelerine olumlu raporlar ile dönmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kendisine katılmasıyla performansı iyileşen Orkun Kökçü, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Kökçü, "Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Onun gelişi milli takım hissi gibi oldu benim için." demişti.

TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar

Portekiz'de çıktıkları her maçta bizlere futbol şöleni sunan ikiliyi Benfica devre arasında satmayı düşünmüyordu.

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