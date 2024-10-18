TRANSFER HABERLERİ | Erik ten Hag şaştı kaldı! Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'yü elinden kapıyorlar
Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'da başarılı performanslarıyla kendilerinden söz ettiriyorlar. Kerem ve Orkun ile bu nedenle Manchester United yakından ilgilenirken transferde flaş bir gelişme yaşandı. İki futbolcu için o takım da devreye girdi. İşte detaylar...
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A Milli Takımımızın Karadağ ve İzlanda galibiyetlerine katkılarının ardından Portekiz'e dönen ikili Premier Lig'den yeni bir talipleri olduğunu öğrendi.
aspor.com.tr editörlerinden Ömer Çağrı Akdere'nin Caught Offside'dan derlediği habere göre Manchester United'ın, özellikle teknik direktör Erik ten Hag'ın istediği ikili için Tottenham Hotspur devreye girdi.
İkiliyi önce Atletico Madrid maçında takip eden İngiliz devleri, "Türk büyücülerinin" attığı birer gole karşılık ülkelerine olumlu raporlar ile dönmüştü.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da kendisine katılmasıyla performansı iyileşen Orkun Kökçü, konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Kökçü, "Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Onun gelişi milli takım hissi gibi oldu benim için." demişti.
Portekiz'de çıktıkları her maçta bizlere futbol şöleni sunan ikiliyi Benfica devre arasında satmayı düşünmüyordu.
Fakat kulübe yakın kaynakların aktardıklarına göre "Türk büyücüler" için 70 milyon Euro'luk bir teklif gündemde ve bu miktar, Benfica'nın fikrini değiştirmek üzere.
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