Efsaneye şok yasak

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, artık maçlardan sonra takımın soyunma odasına giremeyecek. Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün yönetimi, Ferguson'dan maçlardan sonra soyunma odasına girmemesini istedi. Manchester United'da soyunma odası ziyaretlerinin bir gelenek olduğu ve Ferguson ile birlikte daha önce David Gill, Mike Edelson ve Sir Bobby Charlton gibi isimlerin de soyunma soyuna girdiği vurgulandı.

MANU KARİYERİ

1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.