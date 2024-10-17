  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Efsaneye şok yasak

THE Athletic, geçtiğimiz günlerde de Manchester United’ın kulübün küresel futbol elçisi olan Ferguson’ın bu görevine son verdiğini ve efsane teknik adamın kulüpten ücret almayacağını açıklamıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Efsaneye şok yasak

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, artık maçlardan sonra takımın soyunma odasına giremeyecek. Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün yönetimi, Ferguson'dan maçlardan sonra soyunma odasına girmemesini istedi. Manchester United'da soyunma odası ziyaretlerinin bir gelenek olduğu ve Ferguson ile birlikte daha önce David Gill, Mike Edelson ve Sir Bobby Charlton gibi isimlerin de soyunma soyuna girdiği vurgulandı.

MANU KARİYERİ

1986-2013 yılları arasında aralıksız olarak 27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran ve İngiliz ekibine altın çağını yaşatan Ferguson, Manchester United ile toplamda 38 kupa kazandı.

F.Bahçe'ye bedava dünya yıldızı!
Oosterwolde'den flaş zam talebi!
DİĞER
YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar'dan G.Saray'ın önerisi için şok sözler: Ölene kadar peşinde olurum
Para için 12 bebeği öldürmüşlerdi! Yenidoğan Çetesi’nin kan donduran telefon kayıtları ortaya çıktı: Para alacağım alem yaparız
Aslan'a Tangocu eldiven!
F.Bahçe'den Tadic kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! Paul Pogba'dan olay Mourinho sözleri! 00:03
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu 22:49
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 22:49
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 22:49
Kerem'den Filistin'e destek! Kerem'den Filistin'e destek! 22:49
Daha Eski
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 22:49
Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu... 22:49
G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı 22:48
Mourinho'ya övgü dolu sözler! Mourinho'ya övgü dolu sözler! 22:48
İrfan Can'dan göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte... İrfan Can'dan göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte... 22:48
Real Madrid'de Arda Güler kavgası! Real Madrid'de Arda Güler kavgası! 22:48