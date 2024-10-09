  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

UEFA'dan Türk hakemlere görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda; Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan Türk hakemlere görev!

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda; Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak" ifadelerine yer verdi.

Adıyaman FK rahat turladı!
Altay - Karaman FK | CANLI
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza köşeye sıkıştı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zenit, F.Bahçe ile dostluk maçı planlıyor! Zenit, F.Bahçe ile dostluk maçı planlıyor! 14:33
Cebelitarık - San Marino maçı hangi kanalda? Cebelitarık - San Marino maçı hangi kanalda? 14:31
UEFA'dan Türk hakemlere görev! UEFA'dan Türk hakemlere görev! 14:28
Okan Buruk'tan forvet kararı! Okan Buruk'tan forvet kararı! 14:23
Faroe Adaları - Ermenistan maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Ermenistan maçı hangi kanalda? 14:15
Norveç - Slovenya maçı hangi kanalda? Norveç - Slovenya maçı hangi kanalda? 14:11
Daha Eski
Avusturya - Kazakistan maçı hangi kanalda? Avusturya - Kazakistan maçı hangi kanalda? 13:56
F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! 13:54
Finlandiya - İrlanda maçı hangi kanalda? Finlandiya - İrlanda maçı hangi kanalda? 13:51
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 13:48
İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda? İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda? 13:45
İtalya - Belçika maçı hangi kanalda? İtalya - Belçika maçı hangi kanalda? 13:29