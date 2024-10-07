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Haberler Futbol

Konate'den şaşırtan kıyafet! Fransa Milli Takımı...

Son dakika spor haberleri: Liverpool'un 25 yaşındaki stoperi Konate tarzıyla dikkat çekti. İşte yıldız savunma oyuncusunun gazetecilerle olan diyaloğu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 19:47
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Konate'den şaşırtan kıyafet! Fransa Milli Takımı...

Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.

Yıldız oyuncu Fransa'nın İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi.

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