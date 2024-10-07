Konate'den şaşırtan kıyafet! Fransa Milli Takımı...

Liverpool'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Fransa Milli Takımı'nın antrenmanına yeşil bir başlık giyerek geldi.

Yıldız oyuncu Fransa'nın İsrail ve Belçika'ya karşı oynayacağı maçlarda forma giymek için milli kampa katıldı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yüzünü gizlemek için fermuarlı yeşil kapüşonlu bir kıyafet giyen Konate, arabasından indiğinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

"BENİ TANIMIYOR MUSUNUZ?"

Konate, gazetecileri doğru birkaç adım attıktan sonra gülerek, "Beni tanımıyor musunuz? Tahmin etmeye çalışın." dedi.