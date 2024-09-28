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TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta

Son dakika transfer haberleri: Son olarak Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 20:26
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TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak Fransa ekibi Lille forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde bonservisi elinde bulunan Yusuf Yazıcı, Olympiakos'a imza attı.

Yunan ekibi transferi resmi internet sitesinden duyururken, Yusuf ile ilgili kariyerine dair bilgiler paylaşıldı.

Yusuf Yazıcı'nın adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

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