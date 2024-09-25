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Haberler Futbol

Miralem Pjanic CSKA Moskova ile anlaşma sağladı!

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu. Boşnak futbolcu, CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzamak üzere Rusya'ya gitti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:30
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Miralem Pjanic CSKA Moskova ile anlaşma sağladı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC forması giyen Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

MIRALEM PJANIC'İN YENİ DURAĞI RUSYA OLDU

34 yaşındaki Pjanic, CSKA Moskova ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere Moskova'ya gitti. Relevo'nun aktardığı habere göre Pjanic, Rus temsilcisinden yıllık 1 milyon euro + bonus kazanacak.

Gün içinde sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli futbolcu daha sonra kendisini CSKA Moksova'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

BEŞİKTAŞ FORMASI DA GİYDİ

Futbola Metz altyapısında başlayan Miralem Pjanic daha sonra sırasıyla Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Beşiktaş ve Sharjah FC formaları giymişti.

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