Flaş Yusuf Yazıcı iddiası! Kısa süre içinde imza bekleniyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın bonservisi elindeydi ve yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra eski takımı Trabzonspor'un da gündeme geliyordu. Yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon Fransız ekibiyle birlikte 42 maça çıkarken, 16 gole (12 gol, 4 asist) katkı sundu.

YUSUF KOMŞUYA GİDİYOR

Milliyet'in Yunan gazetesi Sport 24'ten derlediği habere göre; ülkenin köklü kulüplerinden Olympiakos, Yusuf Yazıcı için harekete geçti. Yunanistan Süper Ligi'nde ilk 5 maç sonunda hanesine 10 puan yazdıran kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın UEFA Avrupa Ligi ve zorlu lig maratonu nedeniyle kanada takviye talep ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon Fransız ekibiyle birlikte 42 maça çıkarken 12 gol / 4 asist katkısı sundu.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZA BEKLENİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi. Yaz transfer dönemi biten Yunanistan'da takımlar serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcuları kadrolarına katabiliyor.

Olympiakos geçen sezon finalde Fiorentina'yı uzatma bölümünde bulduğu golle 1 - 0 yenerek Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.