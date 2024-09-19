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Haberler Futbol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF heyetini makamında ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 19:51
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF heyetini makamında ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyon heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz.

Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz.

Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur.

Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil; kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor.

Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor.

Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin, seyir zevkinin, marka değerinin ve başarıların arttığını görmek istiyor.

Bu haklı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir.

Kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi…

Müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi…

Yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması…

Sporcuların sahada hakkaniyetli bir biçimde, fair play ruhuyla mücadele etmesi…

Genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, milletin evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğum Türkiye Futbol Federasyonumuzun kıymetli yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

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