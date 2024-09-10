Haberler Futbol

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları son buldu! İşte toplu sonuçlar

Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanan 9 maçla tamamlandı. İşte karşılaşmaların sonuçları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 00:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları son buldu! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan eylül ayında oynanan maçlarla yaşandı. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada ikinci hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın 3. ve 4. hafta maçları ekim ayında yapılacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

Hırvatistan - Polonya: 1-0

Portekiz - İskoçya: 2-1

A Ligi 2. Grup

Fransa - Belçika: 2-0

İsrail - İtalya: 1-2

A Ligi 3. Grup

Hollanda - Almanya: 2-2

Macaristan - Bosna-Hersek: 0-0

A Ligi 4. Grup

Danimarka - Sırbistan: 2-0

İsviçre - İspanya: 1-4

B Ligi 1. Grup

Çekya - Ukrayna: 3-2

Arnavutluk - Gürcistan: 0-1

B Ligi 2. Grup

İngiltere - Finlandiya: 2-0

İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan: 0-2

B Ligi 3. Grup

Norveç - Avusturya: 2-1

Slovenya - Kazakistan: 3-0

B Ligi 4. Grup

Türkiye - İzlanda: 3-1

Karadağ - Galler: 1-2

C Ligi 1. Grup

Slovakya - Azerbaycan: 2-0

İsveç - Estonya: 3-0

C Ligi 2. Grup

Güney Kıbrıs - Kosova: 0-4

Romanya - Litvanya: 3-1

C Ligi 3. Grup

Lüksemburg - Belarus: 0-1

Bulgaristan - Kuzey İrlanda: 1-0

C Ligi 4. Grup

Letonya - Faroe Adaları: 1-0

Kuzey Makedonya - Ermenistan: 2-0

D Ligi 1. Grup

Cebelitarık - Lihtenştayn: 2-2

D Ligi 2. Grup

Andorra - Malta: 0-1

G.Saray'ın yeni Nijeryalısı!
Millilerimiz farklı kazandı!
DİĞER
Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
G.Saray'dan Ada çıkarması!
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları son buldu Uluslar Ligi'nde ikinci hafta maçları son buldu 00:49
Cimbom'da Rizespor hazırlıkları Cimbom'da Rizespor hazırlıkları 22:56
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 22:39
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 21:42
Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi 20:55
Gaziantep'de Sivasspor hazırlıkları Gaziantep'de Sivasspor hazırlıkları 20:53
Daha Eski
Bodrum’dan savunmaya Ajeti takviyesi Bodrum’dan savunmaya Ajeti takviyesi 20:51
F.Bahçe'den Samanic açıklaması F.Bahçe'den Samanic açıklaması 20:49
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 19:43
G.Saray'a Premier Lig'den müjde! G.Saray'a Premier Lig'den müjde! 19:40
G.Saray o isimle anlaşma sağladı! G.Saray o isimle anlaşma sağladı! 17:42
Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı Güne damga vuran süper gol! Türkiye Kupası'nda şov yaptı 17:03