Haberler Futbol

TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TV8 CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Türkiye ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 21:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TV8 CANLI

👉Türkiye - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye - İzlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8'de canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i Devamını Oku BUNU DA OKU

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

Türkiye - İzlanda | CANLI İZLE
Reklam
DİĞER
atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Karadut’tan yeni tanıtım!
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Montella: En iyisini yapmaya çalışıyorum
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: En iyisini yapmaya çalışıyorum Montella: En iyisini yapmaya çalışıyorum 21:00
G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! G.Saray'da kritik Zalewski görüşmesi! 19:44
Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti! 19:36
F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! F.Bahçe Kostic'i resmen açıkladı! 19:15
G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! G.Saray'ın yeni yıldızına sakatlık şoku! 18:55
F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor 18:29
Daha Eski
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 18:14
Türkiye - İzlanda | CANLI İZLE Türkiye - İzlanda | CANLI İZLE 18:09
Güneş için imza töreni! Güneş için imza töreni! 17:23
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi! İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi! 16:07
Mourinho'dan o isme son şans! Mourinho'dan o isme son şans! 15:57
F.Bahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi G.Saray'a F.Bahçe'ye Kostic misillemesi! Mourinho'nun gözdesi G.Saray'a 15:46