A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ikinci maçında İzlanda karşısına çıkacak. Ay-yıldızlılar bu mücadeleyi kazanıp puanını 4'e yükseltmek istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı muhtemel 11'i...
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İZMİR'İN KURTULUŞUNDA MAÇ
İzmır, 9 Eylül'e denk gelen maçta; her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı düşman işgalinden kurtuluşunda bu sene milli gurur da yaşayacak.
Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak olan mücadele öncesi pankartlar da hazırlandı.
2 YIL SONRA
Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takım'ın Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı. 2 yıl aradan sonra ay-yıldızlılar yine bir Uluslar Ligi maçıyla birlikte İzmir'de sahaya çıkacak.
ARDA MAÇ SAATİNDE
Arda Güler'in durumuyla ilgili konuşan Montella, "Maç sonu bir darbe aldı. Rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Duruma göre değerlendireceğiz" dedi.
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Türkiye: Mert, Kaan, Çağlar, Abdülkerim, Zeki, İsmaii, Hakan, Mert Müldür, Kerem, Eren (Arda), Kenan
İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gudmondsson, Thordarson, Anderson, Thorsteinsson, Sigurdsson, Oskarsson
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